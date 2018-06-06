Тбилисский район Ваке-Сабуртало л идирует по числу автомашин на душу населения в столице

06.06.2018 17:56 С помощью Банка развития Азии (ADB) и французской компании SYSTRA мэрия Тбилиси подготовила исследование, касающееся показателей освоения частного и общественного транспорта в столице.



Согласно исследованию, по семьям больше всего автомобилей приходится на Ваке-Сабуртало. В Ваке собственный автомобиль есть у 70% семей. А на Сабуртало этот показатель 72%. Средний показатель Тбилиси составляет 51%.



По кварталам распределение семей с автомашинами такое:



Сабуртало - 72%

Ваке - 70%

Чугурети - 60%

Мтацминда - 56%

Глдани - 49%

Дидубе - 45%

Самгори - 43%

Исани - 42%

Надзаладеви - 38%



Самое большое количество вторых и третьих автомашин также приходится на Ваке-Сабуртало. Здесь у 13% семей больше одного автомобиля. Для сравнения, в Исани только у 5% семей есть второй и третий автомобиль.



Частота использования общественного транспорта значительно зависит от количества автомашин, имеющихся в семье: чем больше автомашин в семье, тем меньше использование общественного транспорта.



В Тбилиси около 357 000 граждан имеют водительские права, что составляет 32% населения столицы. Этот показатель значительно возрос по сравнению с 2011 годом, 25% по тогдашней оценке. В Тбилиси около 250 000 мужчин имеют водительские права, из них 62% относятся к возрастной категории от 20 до 50 лет.



Согласно исследованию, с наименьшей частотой виды общественного транспорта - метро, автобусы, и маршрутные такси использует население Ваке. Средний житель Ваке в течение дня 0,49 раз использует городской транспорт, когда этот показатель гораздо выше в Дидубе, и составляет 0,66 передвижений.



По кварталам частота использования общественного транспорта такая:



Дидубе - 0,66 передвижений в день на душу населения

Надзаладеви – 0,60 передвижений в день на душу населения

Дигоми – 0,59 передвижений в день на душу населения

Сабуртало – 0,57 передвижений в день на душу населения

Варкетили – 0,55 передвижений в день на душу населения

Глдани – 0,53 передвижений в день на душу населения

Ваке - 0,49 передвижений в день на душу населения



По тому же исследованию, общественным транспортом больше пользуются женщины, чем мужчины. Женщины в среднем используют общественный транспорт 0,68 раз в день, а мужчины 0,52 раза.

















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