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8 июня любой желающий сможет осмотреть хранилища Национального архива Грузии
07.06.2018 13:16
В связи с Международным днем архивов уже во второй раз в этом году в Национальном архиве Грузии пройдет проект «Открытые двери архива». Мероприятие посвящается 100-летнему юбилею Первой Грузинской Демократической Республики.
8 июня любой желающий сможет ознакомиться с документами в хранилище.
В хранилища Национального архива допускаются только хранители. Что касается исследователей, ознакомится с оригиналами и электронными копиями документов они могут в зале центрального и региональных архивов.
Лишь раз в год проект «Открытые двери архива» позволяет всем заинтересованным лицам попасть в хранилища с уникальными документами.
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