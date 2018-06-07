8 июня любой желающий сможет осмотреть хранилища Национального архива Грузии

07.06.2018 13:16 В связи с Международным днем архивов уже во второй раз в этом году в Национальном архиве Грузии пройдет проект «Открытые двери архива». Мероприятие посвящается 100-летнему юбилею Первой Грузинской Демократической Республики.



8 июня любой желающий сможет ознакомиться с документами в хранилище.



В хранилища Национального архива допускаются только хранители. Что касается исследователей, ознакомится с оригиналами и электронными копиями документов они могут в зале центрального и региональных архивов.



Лишь раз в год проект «Открытые двери архива» позволяет всем заинтересованным лицам попасть в хранилища с уникальными документами.















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