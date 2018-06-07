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Суд не удовлетворил иск Анны Долидзе против Высшего совета юстиции
07.06.2018 13:44
Тбилисский городской суд не удовлетворил иск против Высшего совета юстиции, поданный не судьей-членом этого совета Анной Долидзе. Об этом стало известно некоторое время назад.
Анна Долидзе обратилась с иском в суд после того, как по решению 14-ти судей она была отстранена от процесса собеседования с кандидатами в судьи. Долидзе считает, что этот шаг связан с ее критическим отношением к судебной системе и ее заявлениями по этому поводу. Как говорит Анна Долидзе, по закону совет не имел права отстранять ее от процесса собеседования. Интересы Долидзе в суде защищает Ассоциация молодых юристов. Истцовая сторона уже ознакомила суд со своими аргументами.
Со своей стороны Высший совет юстиции не признает иска. Юрист совета заявил на судебном заседании, что решение в данном случае было принято на законном основании и не существует оснований для признания его недействительным.
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