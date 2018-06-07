В 30 муниципалитетах Грузии состоится фестиваль «Наша страна – сад»

07.06.2018 14:59 В 30 муниципалитетах Грузии состоится фестиваль «Наша страна – сад». Информацию распространяет официальная страница Check in Georgia.



Участие в фестивале примут ансамбли «Адилеи», «Анчисхати», «Дидгори», «Иалони», «Нанина», «Шавнабада».



Цель фестиваля – популяризация тбилисский фольклорных ансамблей в регионах Грузии.



Посетить концерт сможет любой желающий.















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