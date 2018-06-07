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В 30 муниципалитетах Грузии состоится фестиваль «Наша страна – сад»
07.06.2018 14:59
В 30 муниципалитетах Грузии состоится фестиваль «Наша страна – сад». Информацию распространяет официальная страница Check in Georgia.
Участие в фестивале примут ансамбли «Адилеи», «Анчисхати», «Дидгори», «Иалони», «Нанина», «Шавнабада».
Цель фестиваля – популяризация тбилисский фольклорных ансамблей в регионах Грузии.
Посетить концерт сможет любой желающий.
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