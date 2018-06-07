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Церкви в селении Орджа Ахалкалакского района присвоен статус памятника культурного наследия


07.06.2018   15:38
Датируемая (согласно стилистическим признакам) 70-ми годами XVI в. церковь в селении Орджа Ахалкалакского муниципалитета (Южная Грузия) обрела статус недвижимого памятника культурного наследия.

Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, сообщает heritagesites.ge.

Эта церковь зального типа расположена в открытом поле. Сооружена из колотых разноцветных камней. Вход в церковь был с южной стороны. С восточной стороны наличествует полукруглая абсида (сомкнутый полусвод), на оси которой прорезано прямоугольное окно. С восточной и южной сторон прорезано по одной прямоугольной нише. Одно окно расположено на западной стене.






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