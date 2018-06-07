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Сборная Грузии опустилась в рейтинге на одну ступень
07.06.2018 16:10
«ФИФА» публикует обновленный рейтинг сборных. В топ-10 произошло только одно изменение: Испания, которая находилась на восьмом месте, опустилась и поменялась местами с Польшей.
После победы с Мальтой и поражения с Люксембургом потеряла позиции в июньском рейтинге и сборная Грузии по футболу. Сейчас она занимает 96 место.
Топ-10:
1. Германия 1558
2. Бразилия 1431
3. Бельгия 1298
4. Португалия 1274
5. Аргентина 1241
6. Швейцария 1199
7. Франция 1198
8. Польша 1183
9. Чили 1135
10. Испания 1126
В дивизионе D Лиги наций Грузия занимает первое место и опережает соперников – Казахстан, Латвию и Андору. Однако, самый большой прогресс за последний месяц показала Латвия, которая победила на Кубке Балтии и улучшила позиции в рейтинге на 10 ступеней. Андора продвинулась на +2 места, а Казахстан сохранил позицию.
96. Грузия 352
117. Казахстан 273
129. Латвия 230
130. Андорра 229
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