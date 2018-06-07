Сборная Грузии опустилась в рейтинге на одну ступень

07.06.2018 16:10 «ФИФА» публикует обновленный рейтинг сборных. В топ-10 произошло только одно изменение: Испания, которая находилась на восьмом месте, опустилась и поменялась местами с Польшей.



После победы с Мальтой и поражения с Люксембургом потеряла позиции в июньском рейтинге и сборная Грузии по футболу. Сейчас она занимает 96 место.



Топ-10:



1. Германия 1558

2. Бразилия 1431

3. Бельгия 1298

4. Португалия 1274

5. Аргентина 1241

6. Швейцария 1199

7. Франция 1198

8. Польша 1183

9. Чили 1135

10. Испания 1126



В дивизионе D Лиги наций Грузия занимает первое место и опережает соперников – Казахстан, Латвию и Андору. Однако, самый большой прогресс за последний месяц показала Латвия, которая победила на Кубке Балтии и улучшила позиции в рейтинге на 10 ступеней. Андора продвинулась на +2 места, а Казахстан сохранил позицию.



96. Грузия 352

117. Казахстан 273

129. Латвия 230

130. Андорра 229















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