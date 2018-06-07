Назван состав сборной Грузии по регби против Тонги

07.06.2018 18:56 Милтон Хэйг назвал состав сборной Грузии по регби из 23 человек к первому матчу «Кубка Тихого океана». Игра начнется 9 июня в 5 утра по тбилисскому времени.



Схватка: 1. Асеишвили, 2. Мамукашвили, 3. Чилачава, 4. Немсадзе (К), 5. Чеишвили, 6. Сутиашвили, 7. Гиоргадзе, 8. Гачечиладзе.



Задняя линия: 9. Лобжанидзе, 10. Хмаладзе, 11. Тодуа, 12. Квеселадзе, 13. Качарава, 14. Сичинава, 15. Матиашвили.



Запасные: 16. Брегвадзе, 17. Тетрашвили, 18. Мирцхулава, 19. Микаутадзе, 20. Шубитидзе, 21. Бегадзе, 22. Малагурадзе, 23. Квирикашвили.

















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