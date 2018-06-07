Суд освободил под залог пятерых из семи членов «Грузинского марша»

07.06.2018 19:23 Тбилисский городской суд взамен заключения как меры пресечения освободил под залог пятерых из семи членов "Грузинского марша". В частности, Ладо Садгобелашвили, Михаил Амисулашвили, Ираклий Доленджашвили, Олег Дангадзе, и Бека Ревазишвили освобождены под залог по 5000 лари, а Георгия Ониани и Луку Нацвлишвили судья оставил в заключении.



Адвокат задержанных Цира Джавахишвили отметила, что Ониани и Нацвлишвили обжалуют решение о тюремном заключении.



"Мы обязательно обжалуем вопрос о тюремном заключении Георгия Ониани и Луки Нацвлишвили. На днях мы предъявим доказательства, и документально аргументируем то, что факт избиения журналиста "Рустави-2" смонтирован, такого факта не существует" - заявила Цира Джавахишвили.



Напомним, телеведущий Георгий Габуния говорил в эфире "Рустави 2" об Иисусе Христе, и отметил: "Я думаю, что Иисус Христос совершил ужасную ошибку, когда 2000 лет назад пришел в Израиль. Он должен был прийти в Аджарию, и его не смогли бы распять на кресте, потому что к этому времени в Аджарии не осталось бы дерева, и всех деревьев уже бы перенесли во двор Бидзины".



Комментарий Габуния вызвал раздражение части общественности. 19 марта у здания телеканала "Рустави-2" собрались активисты общественного движения "Грузинский Марш", и протестовали против заявления журналиста Георгия Габуния. Между журналистами и активистами произошла конфронтация, во врем чего один из журналистов пострадал.



Министерство внутренних дел начало расследование по факту соответственно статье 126 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает насилие. Во время инцидента была повреждена автомашина, принадлежащая одному из сотрудников телекомпании, в связи с этим началось расследование по факту повреждения чужого предмета, или имущества по статье 187 Уголовного кодекса Грузии.

















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