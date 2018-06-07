Адвокат семьи Саралидзе: Мы доверяем следственной комиссии и очень надеемся на её работу

07.06.2018 20:06 «Мы доверяем парламентской следственной комиссии по изучению дела об убийстве на улице Хорава и подключимся к ее работе», — заявила адвокат семьи зазы Саралидзе, Нестан Лондаридзе.



Члены комиссии встретятся с Зазой Саралидзе и его адвокатом завтра.



Нестан Лондаридзе заявляет, что детально ознакомит комиссию со всеми доказательствами и нарушениями. По её словам, разговор касается и вопроса уничтожения улик. Адвокат воздерживается от конкретных комментариев с медией, однако заявляет, что комиссия получит всю информацию.



Лондаридзе говорит, они доверяют временной парламентской комиссии, в противном случае, не будут принимать участие в процессе.



Председатель временной следственной комиссии по расследованию убийства двух подростков на улице Хорава в Тбилиси встретился с Зазой Саралидзе, отцом убитого Давида Саралидзе.















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