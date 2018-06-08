10-летний подросток скончался во время игры в футбол

08.06.2018 12:01 В Зугдиди 10-летний подросток скончался во время игры, у него остановилось сердце. По существующей информации, ребенка доставили в зугдидский реферальный госпиталь, однако спасти его не удалось.



Как сообщили в госпитале, в течение 40 минут проводились все необходимые реанимационные мероприятия. «Привезли ребенка с асистолией - остановкой сердца, в термальном состоянии. Сердечно-легочная реанимация проведена в полном объеме, однако реанимировать его не удалось», - говорят врачи.



По одной из версий, во время игры в голову подростка попал мяч.



По информации МВД, следствие начато по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).















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