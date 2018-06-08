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Саралидзе : Надеюсь, что комиссия выявит лиц, которые «сшили» дело и фальсифицировали его
08.06.2018 14:15
Отец убитого несовершеннолетнего на улице Хорава Заза Саралидзе явился в парламент с адвокатом своей семьи Нестан Лондаридзе.
Саралидзе вместе с защитником своих интересов проводит встречу с руководителем временной парламентской следственной комиссии Серги Капанадзе.
Как заявил Саралидзе журналистам до её начала, он доверяет комиссии, кроме депутата Эки Беселия.
«Надеюсь, что комиссия выявит лиц, которые «сшили» дело и фальсифицировали его», — заявил Саралидзе.
Вместе с тем, по его словам, он предоставит комиссии информацию любого характера.
Как заявил Саралидзе, в случае, если до 10 июня не будут задержаны лица, основания на арест которых существует, акции протеста продолжатся.
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