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Саралидзе : Надеюсь, что комиссия выявит лиц, которые «сшили» дело и фальсифицировали его


08.06.2018   14:15
Отец убитого несовершеннолетнего на улице Хорава Заза Саралидзе явился в парламент с адвокатом своей семьи Нестан Лондаридзе.

Саралидзе вместе с защитником своих интересов проводит встречу с руководителем временной парламентской следственной комиссии Серги Капанадзе.

Как заявил Саралидзе журналистам до её начала, он доверяет комиссии, кроме депутата Эки Беселия.

«Надеюсь, что комиссия выявит лиц, которые «сшили» дело и фальсифицировали его», — заявил Саралидзе.

Вместе с тем, по его словам, он предоставит комиссии информацию любого характера.

Как заявил Саралидзе, в случае, если до 10 июня не будут задержаны лица, основания на арест которых существует, акции протеста продолжатся.






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