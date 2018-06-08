Отец убитого подростка требует ответов от следствия к 10 июня

08.06.2018 14:28 Отец убитого на улице Хорава подростка Заза Саралидзе намерен продолжить акции в том случае, если власти до 10 июня не предпримут конкретные шаги. Как заявил он журналистам, если шаги не будут сделаны, 10 июня он обязательно придет на акцию, анонсированную политическими партиями.



По словам Саралидзе, он назвал конкретные фамилии, для задержания которых существуют полные основания.





«До 10 июня я ожидаю конкретных шагов. Результаты следствия я знаю очень хорошо. Мои планы также всем хорошо известны. Я дал крайний срок до 10 числа и перечислил конкретные лица, для задержания которых у них имеются полные основания. Если не задержат эти лица, продолжатся акции с требованием восстановить справедливость», - заявил Заза Саралидзе.















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