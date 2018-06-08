Каладзе и Кобиашвили приглашены на встречу легенд

08.06.2018 16:36 Легенды Латинской Америки и Европы встретятся друг с другом в Армении. Матч пройдет 8 июля на Ереванском республиканском стадионе. Об этом заявил на пресс — конференции в столице Армении президент футбольного клуба «Пюник» Артур Согомонян.



По словам армянского бизнесмена, который недавно приобрел «Пюник», приглашение на участие в матче легенд уже приняли много футболистов — Роберто Карлос, Кака, Дида, Ривальдо, Сержиньо, Габриэль Батистута, Эрнан Креспо, Иван Саморано, Иван Кордоба, Хавьер Занетти, Паоло Мальдини, Юрий Джоркаефф, Христо Стоичкофф, Райан Гиггз, Деметрио Альбертини… Странно, что в стан легенд были приглашены и бывшие члены сборной России — Станислав Черчесов и Юрий Ковтун.



Самое интересное для Грузии то, что в матче легенд будут играть два бывших капитана национальной сборной нашей страны — Каха Каладзе и Леван Кобиашвили.















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