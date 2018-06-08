|
|
В украинском МИД сделали заявление в связи с гибелью в Грузии нескольких туристов
08.06.2018 20:14
В Грузии во время рафтинга, на реке Ачарисцкали, погибли четверо туристов, по неподтвержденной информации они были гражданами Украины. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
"МИД Украины оперативно проверяет информацию о возможной гибели украинских туристов в горах Грузии", – пишет на своей Twitter странице представитель украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.
Отмечается, что на место происшествия мобилизованы спасательная служба и правоохранители. В связи с произошедшим Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна