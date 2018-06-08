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В украинском МИД сделали заявление в связи с гибелью в Грузии нескольких туристов


08.06.2018   20:14
В Грузии во время рафтинга, на реке Ачарисцкали, погибли четверо туристов, по неподтвержденной информации они были гражданами Украины. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"МИД Украины оперативно проверяет информацию о возможной гибели украинских туристов в горах Грузии", – пишет на своей Twitter странице представитель украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Отмечается, что на место происшествия мобилизованы спасательная служба и правоохранители. В связи с произошедшим Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности".






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