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По делу об убийстве школьников в Тбилиси задержан еще один человек
08.06.2018 20:24
МВД Грузии задержало первого обвиняемого в рамках повторного расследования громкого дела об убийстве двух школьников в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Полиция взяла под стражу 45-летнего Мераба Морчадзе. Его обвиняют в оказании давления на свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика.
Как отмечается, полиция задержала Морчадзе на основании новых доказательств и судебного решения.
Напомним, на фоне массовых протестов по поручению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили дело об убийстве 16-летних школьников Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили, произошедшее 1 декабря 2017 года, было передано на повторное расследование в МВД.
В рамках расследования проходят повторные допросы свидетелей. Все следственные мероприятия касаются возможного сокрытия преступления, а также возможного давления на свидетелей.
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