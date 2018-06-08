Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

По делу об убийстве школьников в Тбилиси задержан еще один человек


08.06.2018   20:24
МВД Грузии задержало первого обвиняемого в рамках повторного расследования громкого дела об убийстве двух школьников в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Полиция взяла под стражу 45-летнего Мераба Морчадзе. Его обвиняют в оказании давления на свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика.
Как отмечается, полиция задержала Морчадзе на основании новых доказательств и судебного решения.

Напомним, на фоне массовых протестов по поручению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили дело об убийстве 16-летних школьников Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили, произошедшее 1 декабря 2017 года, было передано на повторное расследование в МВД.

В рамках расследования проходят повторные допросы свидетелей. Все следственные мероприятия касаются возможного сокрытия преступления, а также возможного давления на свидетелей.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Гонконг подпишут соглашение о свободной торговле в конце июня
Правительство Италии решило остановить строительство азербайджанского газопровода
Гудаури вырастет втрое - Квирикашвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии обсуждают дресс-код для туристов
«ИнгурГЭС» остановят на три месяца
40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
Еще одна жительница Кирова, желавшая отдохнуть в Абхазии, осталась без денег
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Грузия по-прежнему привержена своим обязательствам перед НАТО
Сабанадзе: Мы ожидаем, что в тексте резолюции Европарламента еще раз будет осуждена российская агрессия, оккупация и будет идти речь о последствиях оккупации
Заместителем председателя временной следственной комиссии будет Анри Оханашвили, а секретарем – Отак Кахидзе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна