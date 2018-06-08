50 НПО выразили обеспокоенность следствием прокуратуры по делу об убийстве двух подростков

08.06.2018 20:28 50 неправительственных организаций Грузии выражают «крайнюю обеспокоенность» из-за проведенного Прокуратурой расследования и наступивших результатов по делу об убийстве двух подростков на улице Хорава и требуют от МВД своевременного расследования дела, а также наказания всех лиц, участвовавших в преступлении.



Организации, входящие в Национальную платформу Грузии, которая является членом Форума гражданского общества Восточного партнерства, свое совместное заявление опубликовали сегодня. По их заявлению, для того, чтобы ситуация и далее не ухудшилась, необходимо предпринять «быстрые и дееспособные» шаги. По их оценке, своевременное расследование этого дела не только устранит существующие сомнения, но укрепит «твердое ощущение справедливости в обществе».



По заявлению НПО, важно, чтобы были наказаны все лица, кто «покрывал виновных и участвовал в фальсификации вещественных доказательств», чтобы у граждан не было ощущения, что «должностные лица и члены их семей пользуются правовым иммунитетом».



НПО считают, что главный прокурор и полностью Прокуратура должны иметь высокую репутацию и для того, чтобы прокуроры «сами не превратились в нарушителей закона и чтобы ими не управляли противоправно», необходимо провести «серьезную реформу» системы.



НПО также откликнулись на создание парламентской следственной комиссии и выразили надежду, что комиссия не только «прольет свет» и «обличит» существующие в Прокуратуре «фундаментальные недостатки», но и «даст толчок глубоким, системным реформам органов прокуратуры».



Форум гражданского общества Восточного партнерства был создан по инициативе Европейской комиссии и объединяет гражданские общественные организации Грузии, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Армении и Украины. Целью форума является развитие гражданских общественных организаций шести стран, включая сотрудничество, диалог с публичными учреждениями и достижение целей Восточного партнерства в партнерских странах.















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