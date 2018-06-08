Единые национальные экзамены начнутся в Грузии 2 июля

08.06.2018 22:22 Единые национальные экзамены в Грузии начнутся 2 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального центра экзаменов и оценок.



Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо успешно сдать три обязательных предмета: общие навыки, грузинский язык и литература и иностранный язык, а также один экзамен по выбору.

Расписание ЕНЭ в этом году выглядит следующим образом:



2-3 июля — грузинский язык и литература;

5-6 июля — общие навыки;

9-10 июля — английский язык;

9 июля — русский язык;

10 июля — французский язык;

10 июля — немецкий язык;

13 июля – математика;

16 июля – география;

17 июля – история;

19 июля – литература;

20 июля – биология;

24 июля — гражданское образование;

25 июля — изобразительное и прикладное искусство;

25 июля – химия;

26 июля – физика.



В этом году абитуриентов ждут некоторые новшества. В частности, Центр экзаменов и оценок Грузии предоставит им возможность зять с собой на экзамен гелевую ручку. Также создана веб-страница, на которой будет обновляться информация о количестве заявок на те или иные образовательные программы.



Еще одним новшеством в этом году является то, что экзамены по выборочным предметам пройдут только на грузинском языке. На русском языке тестирования больше не будет.



Исключение сделано только для абитуриентов, которые получили среднее образование на территории, неподконтрольной грузинским властям — в Абхазии и Цхинвальском регионе. Они смогут сдать экзамен по всем выборочным предметам на русском языке.



Исходя из своей специфики экзамен по общим навыкам пройдет на грузинском, русском, армянском, азербайджанском, абхазском и осетинском языках.



Основное новшество в экзамене по общим навыкам коснется блока аналогий. Теперь в тесте они будут представлены не в качестве независимого блока, а вместе с блоком заданий по осмыслению прочитанного текста. Аналогии будут сформированы по словам, встречающимся в тексте.



В экзамене по грузинскому языку и литературе меняется критерий оценки аргументированного эссе. Абитуриент в своей работе должен привести хотя бы два аргумента в пользу написанного, тем самым показав умение рассуждать. Максимальный балл за аргументированное эссе состави 24 вместо 20.



Стоимость участия в Единых национальных экзаменах — 10 лари (более 4,1 доллара) за каждый предмет.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

