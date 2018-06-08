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Украинцев нет среди погибших туристов в Грузии
08.06.2018 22:33
Граждан Украины среди туристов, которые погибли или пострадали во время сплава на лодке по горной реке в Грузии, нет. Об этом спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца написала в Twitter.
“Обновление по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет”, - отметила Беца.
Как сообщалось, во время сплава на лодке по горной реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии погибли четверо туристов.
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