Украинцев нет среди погибших туристов в Грузии

08.06.2018 22:33 Граждан Украины среди туристов, которые погибли или пострадали во время сплава на лодке по горной реке в Грузии, нет. Об этом спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца написала в Twitter.



“Обновление по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет”, - отметила Беца.



Как сообщалось, во время сплава на лодке по горной реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии погибли четверо туристов.

















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