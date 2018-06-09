Клуб Зазы Пачулия снова стал чемпионом НБА

09.06.2018 12:31 Клуб «Голден Стэйт», за который играет грузинский баскетболист Заза Пачулия, во второй раз кряду стал победителем Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).



В четвертом матче финальной серии НБА «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд» на выезде со счетом 108:85.



Таким образом, «Голден Стэйт» стали чемпионами в шестой раз. Примечательно, что «Уорриорз» и «Кавальерс» в четвертый раз подряд представляли свои конференции в финале. Это беспрецедентный случай в истории четырех главных североамериканских лиг.



В предыдущие три сезона «Голден Стэйт» становился чемпионом дважды (2015, 2017), а один раз — «Кливленд» (2016).

Напомним, в августе прошлого года трофей победителя сильнейшей баскетбольной лиги планеты – кубок НБА, Заза Пачулия привез в Тбилиси.



33-летний Заза Пачулия – капитан сборной Грузии по баскетболу и первый грузинский баскетболист, выигравший чемпионат НБА. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил баскетболиста правительственной наградой — Орденом чести, за популяризацию Грузии.















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