Грузинский сумоист Тотиносин встретился с болельщиками

09.06.2018 12:37 Грузинский одзэки Леван Горгадзе встретился со своими болельщиками в Кавказском университете.



Тотиносин рассказал о своих эмоциях во время весеннего Нацу басе и подчеркнул роль болельщиков в его последних успехах.



По словам Левана Горгадзе, он очень счастлив, что вся Грузия 15 дней была рядом с ним во время турнира Нацу басе.



«Я просматривал много видео и комментариев, которые поистине дали мне силу. Много раз я читал такие трогательные слова, от которых у меня наворачивались слезы на глазах», — заявил Тотиносин.



Что касается дополнительных обязательств после получения статуса одзэки, то как пояснил Горгадзе, сейчас их будет в два раза больше, чем было.



Леван Горгадзе во время встречи ответил на вопросы болельщиков, а затем раздал автографы.















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