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Грузинский сумоист Тотиносин встретился с болельщиками
09.06.2018 12:37
Грузинский одзэки Леван Горгадзе встретился со своими болельщиками в Кавказском университете.
Тотиносин рассказал о своих эмоциях во время весеннего Нацу басе и подчеркнул роль болельщиков в его последних успехах.
По словам Левана Горгадзе, он очень счастлив, что вся Грузия 15 дней была рядом с ним во время турнира Нацу басе.
«Я просматривал много видео и комментариев, которые поистине дали мне силу. Много раз я читал такие трогательные слова, от которых у меня наворачивались слезы на глазах», — заявил Тотиносин.
Что касается дополнительных обязательств после получения статуса одзэки, то как пояснил Горгадзе, сейчас их будет в два раза больше, чем было.
Леван Горгадзе во время встречи ответил на вопросы болельщиков, а затем раздал автографы.
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