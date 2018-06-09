21 пострадавший в результате ДТП помещен в Телавский реферальный госпиталь

09.06.2018 17:09 По информации Министерства здравоохранения Грузии, в результате аварии на Гомборском перевале в Телавский реферальный госпиталь помещен 21 пациент, из них 12 – дети. Как сообщают в Минздраве, пострадавших в ДТП проведает министр здравоохранения.



«Давид Сергеенко вместе с первым заместителем Зазой Бохуа и директором Центра по координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандилом Талаквадзе на месте ознакомится с состоянием здоровья пострадавших. К этому времени в Телавском реферальном госпитале помещен 21 пациент, из них 12 – дети», - говорится в информации министерства.



Напомним, что сегодня на Гомборском перевале, следовавший из Тбилиси микроавтобус, который вез детей на экскурсию, упал в овраг. Четыре человека погибли, среди которых есть один несовершеннолетний.















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