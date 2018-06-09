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По делу об убийстве подростков задержан чиновник прокуратуры Мирза Субелиани


09.06.2018   17:34
После двухчасового допроса по делу об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси полиция задержала бывшего высокопоставленного чиновника прокуратуры Мирзу Субелиани. Об сегодня на брифинге сегодня сообщила заместитель министра внутренних дел Грузии Натия Мезвришвили.

Субелиани обвиняют в оказании давления на свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика.

Задержание Субелиани было главным требование отца одного из убитых мальчиков Зазы Саралидзе.

Возмущенный решением суда, который так и не выявил убийцу его сына, Саралидзе, в течение пяти дней проводил многотысячные протестные акции в Тбилиси.

Он обвил Субелиани в укрывательстве преступников, потребовал его ареста и реформирования правоохранительной системы.

Решение о временном прекращении акций Саралидзе принял после встречи с Квирикашвили. По инициативе премьера дело передали МВД под личный контроль главы ведомства Георгия Гахария. Саралидзе заявил, что до 10 июня ждет от властей конкретных шагов в связи с повторным расследованием дела.






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