По делу об убийстве подростков задержан чиновник прокуратуры Мирза Субелиани

09.06.2018 17:34 После двухчасового допроса по делу об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси полиция задержала бывшего высокопоставленного чиновника прокуратуры Мирзу Субелиани. Об сегодня на брифинге сегодня сообщила заместитель министра внутренних дел Грузии Натия Мезвришвили.



Субелиани обвиняют в оказании давления на свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика.



Задержание Субелиани было главным требование отца одного из убитых мальчиков Зазы Саралидзе.



Возмущенный решением суда, который так и не выявил убийцу его сына, Саралидзе, в течение пяти дней проводил многотысячные протестные акции в Тбилиси.



Он обвил Субелиани в укрывательстве преступников, потребовал его ареста и реформирования правоохранительной системы.



Решение о временном прекращении акций Саралидзе принял после встречи с Квирикашвили. По инициативе премьера дело передали МВД под личный контроль главы ведомства Георгия Гахария. Саралидзе заявил, что до 10 июня ждет от властей конкретных шагов в связи с повторным расследованием дела.















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