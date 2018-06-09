Отец убитого в Тбилиси подростка приветствовал задержание Субелиани

09.06.2018 19:27 Отец убитого полгода назад в Тбилиси 16-летнего школьника Заза Саралидзе приветствовал задержание бывшего высокопоставленного чиновника прокуратуры Мирзы Субелиани. Вместе с тем, Саралидзе заявил, что продолжит требовать наказания всех виновных в убийстве его сына, а также укрывательстве преступников.



Субелиани, который является родственником одно из участников драки школьников, сегодня был задержан по обвинению в недонесении о преступлении. Саралидзе отметил, что МВД решилось на задержание бывшего прокурора за день до срока истечения его ультиматума — 10 июня.



«Очень хороший шаг сделало МВД, но дело здесь не только в укрывательстве преступления и преступников. Речь здесь идет о том, какое давление оказывал Мирза Субелиани в связи с этим делом, как он заставил прокуроров «сшить» дело. От МВД я также слышал, что идут допросы директора школы и экспертов. Очень интересно, что до сегодняшнего дня я никогда не слышал о том, что допрошены прокуроры по делу, которые «сшили» его», — заявил Саралидзе в интервью «Рустави 2».



Отец убитого мальчика напомнил, что накануне Субелиани в течение девяти часов находился на допросе в МВД. Он считает, что именно тогда между министром внутренних дел и бывшим прокурором была заключена своеобразная сделка.



«Я очень прошу министра внутренних дел не шутить со мной. Вчера Мирза Субелиани был на девятичасовом допросе. Одновременно была достигнута договоренность по поводу того, что Субелиани будет задержан за недосение. Я все же приветствую его задержание, однако единственным основанием для этого послужило якобы только недонесение. Все люди, фальсифицировавшие дело, и те, кто действовал по поручению Субелиани, должны быть задержаны», — сообщил Саралидзе.



Он также подтвердил, что завтра вместе с политическими партиями проведет масштабную протестную акцию на проспекте Руставели.



«С завтрашнего дня акция возобновится, поскольку каких-либо конкретных шагов я так и не увидел… Я предоставил информацию о задержании определенных лиц до 10-го числа. Этих людей много», — отметил он.



С 31 мая, по поручению премьер-министра Георгия Квирикашвили, МВД страны проводит расследование уголовного дела по факту давления на свидетелей. Это уголовное дело выделено из основного дела об убийстве подростков. В пятницу МВД задержало по обвинению в «давлении на свидетеля» 45-летнего Мераба Морчадзе. По данным следствия, Морчадзе заплатил двум свидетелям драки и попросил их дать показания и сказав, что они не видели нож в руках у сына его друга.



Драка школьников на улице Хорава в Тбилиси произошла 1 декабря 2017 года. По данным следствия, в ней участвовали около 20 старшеклассников. От множественных колотых ран погибли двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Дело о двойном жестоком убийстве сразу стало резонансным. По обвинению в убийстве полиция задержала двоих 16-летних подростков. Важно, что почти все свидетели отказались давать показания по делу, используя свое право хранить молчание.



Скандал разразился спустя полгода, 31 мая, когда Тбилисский городской суд вынес приговор обвиняемым. Оказалось, что прокуратура не смогла предъявить достаточных доказательств, поэтому один из подсудимых был признан виновным в умышленном убийстве Левана Дадунашвили и присудил ему 10 лет и шесть месяцев тюрьмы. Второго суд признал виновным только в попытке убийства и присудил 9 лет и девять месяцев тюрьмы.



Возмущенный решением суда, который так и не выявил убийцу его сына, житель Тбилиси Заза Саралидзе, начал проведение акции протеста под лозунгом «Не убивай меня». Многотысячные митинги на проспекте Руставели продолжались пять дней.



4 июня в Тбилиси состоялась встреча Саралидзе и премьер-министра Георгия Квирикашвили, после которой отец мальчика заявил, что «дал правительству срок до 10 июня на расследование дела и задержание лиц, причастных к убийству его сына, а также тех, кто оказывал давление на свидетелей и следствие». В противном случае он анонсировал с 10 июня «новую волну широкомасштабных протестных акций с требованием восстановления справедливости и отставки правительства, в которых примут участие и политические партии».















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