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Задержан водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП на Гомборском перевале


09.06.2018   22:21
Министерство внутренних дел Грузии задержало водителя микроавтобуса – участника ДТП, произошедшего на автодороге, связывающей Вазиани – Гомбори – Телави.

«Сотрудниками Главного управления Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии по Кахетии 9 июня задержан водитель микроавтобуса Б.К. 1981 года рождения – участник дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автомобильной дороге, связывающей Вазиани – Гомбори – Телави. Совершенное им преступление, предполагает лишение свободы на срок от 6-ти до 10-ти лет.

В связи с произошедшим фактом ведется расследование по 7-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек.

Следствием на этом этапе установлено, что возле села Кобадзееби Телавского района, движущийся в направлении Телави микроавтобус марки Форд сошел с проезжей части и упал со склона. В результате ДТП погибли 4 пассажира микроавтобуса, еще 21 – пострадал», - говорится в сообщении МВД.

В связи с делом назначены соответствующие экспертизы и ведутся активные следственные действия», - говорится в заявлении министерства.






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