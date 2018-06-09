Сын Субелиани не задержан, ни его супруга, которая хорошо знала, кто был убийца - Заза Саралидзе

09.06.2018 22:23 Если Мирза Субелиани видел убийцу моего сына, хочу спросить у общества и ведомства Гахария, разве его сын не скрыл того, кто был убийца, по приглашению которого он пришел туда? – об этом заявил Заза Саралидзе, отец одного из убитых подростков, на проведенном сегодня специальном брифинге. По его словам, до того, пока Мирза Субелиани пришел в семью Каландия, там уже были его супруга и сын.



«Если Мирза Субелиани видел убийцу моего сына, хочу спросить у общества и ведомства Гахария, разве его сын не скрыл того, кто был убийца, по приглашению которого он пришел туда? Так что, сын Мирзы Субелиани не задержан за организацию этого дела. Его супруга, которая очень хорошо знала, кто был убийца, почему не задержана? Есть еще одна женщина, мать Михаила Каландия, которая знала, где был убийца, и не сообщила об этом следственному ведомству», - заявил Заза Саралидзе.



По его словам, с аналогичными вопросами он обратился к прокуратуре, однако как говорит Саралидзе, прокурор Звиад Пхакадзе ему сказал, что всю семью задержать они не могут.



«Когда именно эти требования у меня были в прокуратуре к г-ну Звиаду Пхакадзе, он ответил мне так – Ну, не можем же мы всю семью задержать? Что значит, не можем задержать всю семью? Все кто виновен, должны быть задержаны», - заявил Заза Саралидзе.















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