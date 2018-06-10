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В Грузии ужесточат правила вывоза детей на школьные экскурсии
10.06.2018 11:48
Власти Грузии планируют принять новые регуляции для обеспечения безопасности детей во время школьных экскурсий. Об этом заявил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.
Свое заявление Чхенкели сделал в Реферальной больнице Телави. Там он навестил школьников и их родителей, пострадавших в результате ДТП с участием экскурсионного автобуса.
По словам Чхенкели, вопрос безопасности детей во время поездок на школьные экскурсии в ближайшее время он обсудит с главой МВД Грузии Георгием Гахария.
«Мы однозначно должны определить регуляции в связи с экскурсиями. Обсуждаться будет вопрос сопроводительных эскортов и выдача специальных разрешений водителям, которые занимаются транспортировкой детей», — сказал Чхенкели.
Министр добавил, что в будущем все экскурсии будут организовываться только с предварительного соглашения Минобразования. Чхенкели также пояснил, что, говоря о сопровождении экскурсионных автобусов, он имел ввиду эскорты патрульной полиции.
Напомним, авария с участием микроавтобуса, в котором находились школьники, произошла утром 9 июня в районе Гомборского перевала, недалеко от села Тетри-Цклеби Телавского муниципалитета (регион Кахетия). Учащиеся шестого класса тбилисской публичной школы №175, а также их родители ехали на экскурсию
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и упал в ущелье с высоты примерно 50 метров. При падении автобус несколько раз перевернулся.
В результате аварии погибли четверо человек, среди которых один несовершеннолетний. Еще более 20 человек остаются в больницах Телави и Тбилиси с различными травмами.
МВД начало следствие по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек». По делу уже задержан водитель. В случае признания вины судом ему грозит от шести до десяти лет.
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