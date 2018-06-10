В госпитале остаются 8 пациентов, пострадавших в ДТП на Гомборском перевале

10.06.2018 13:24 В госпитале Телави остаются 8 пациентов, пострадавших во вчерашнем ДТП на Гомборском перевале.Как рассказала Первому каналу директор больницы Хатуна Чониашвили, в течение ночи и утром в Тбилиси были транспортированы четыре несовершеннолетних подростка. Среди них дети, у которых во вчерашней аварии погибли мама и бабушка.



По информации Чониашвили, в больнице остается прооперированная вчера девочка. Её состояние здоровья стабильное. Предположительно, сегодня из больницы будут выписаны 7 из остающихся на данное время в клинике 8 пациентов.



В ДТП на перевале Гомбори, произошедшем 9 июля, погибли 4 и пострадали 21 человек.



Согласно предварительной версии следствия по факту аварии на перевале Гомбори, водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал с проезжей части и машина свалилась в овраг.















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