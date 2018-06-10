|
|
В госпитале остаются 8 пациентов, пострадавших в ДТП на Гомборском перевале
10.06.2018 13:24
В госпитале Телави остаются 8 пациентов, пострадавших во вчерашнем ДТП на Гомборском перевале.Как рассказала Первому каналу директор больницы Хатуна Чониашвили, в течение ночи и утром в Тбилиси были транспортированы четыре несовершеннолетних подростка. Среди них дети, у которых во вчерашней аварии погибли мама и бабушка.
По информации Чониашвили, в больнице остается прооперированная вчера девочка. Её состояние здоровья стабильное. Предположительно, сегодня из больницы будут выписаны 7 из остающихся на данное время в клинике 8 пациентов.
В ДТП на перевале Гомбори, произошедшем 9 июля, погибли 4 и пострадали 21 человек.
Согласно предварительной версии следствия по факту аварии на перевале Гомбори, водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал с проезжей части и машина свалилась в овраг.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна