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В госпитале остаются 8 пациентов, пострадавших в ДТП на Гомборском перевале


10.06.2018   13:24
В госпитале Телави остаются 8 пациентов, пострадавших во вчерашнем ДТП на Гомборском перевале.Как рассказала Первому каналу директор больницы Хатуна Чониашвили, в течение ночи и утром в Тбилиси были транспортированы четыре несовершеннолетних подростка. Среди них дети, у которых во вчерашней аварии погибли мама и бабушка.

По информации Чониашвили, в больнице остается прооперированная вчера девочка. Её состояние здоровья стабильное. Предположительно, сегодня из больницы будут выписаны 7 из остающихся на данное время в клинике 8 пациентов.

В ДТП на перевале Гомбори, произошедшем 9 июля, погибли 4 и пострадали 21 человек.

Согласно предварительной версии следствия по факту аварии на перевале Гомбори, водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал с проезжей части и машина свалилась в овраг.






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