По делу об убийстве подростков возможно не были допрошены важные свидетели - Омбудсмен

10.06.2018 13:29 Свидетели убийства на улице Хорава, у которых, с большой вероятностью, была важная информация, не допрошены или опрошены, — об этом на пресс-конференции заявила Народный защитник Нино Ломджария.



По ее словам, аппарат Народного защитника идентифицировал определенный факты, однако пока нужно изучить материалы судебного рассмотрения, с которыми ознакомятся в суде.



«В результате изучения дела возник вопрос – почему не изъяло в одном случае следствие одежду участника драки, в то время, как данное следственное действие проведено в отношении другого лица, участника драки. Несмотря на то, что не раз было сделано заявление о том, что большинство свидетелей не давали показаний, в результате нашего изучения было выявлено, что в ходе допроса свидетелей не были заданы те вопросы, которые могли уточнить и/или выявить роль данных или других лиц в совершении преступления. Параллельно, определенные свидетели, у которых, с большой вероятностью, была важная информация, не допрошены или опрошены.



Тут же стоит отметить, что по части укрывательства преступления выявляется не только основание для ответственности тех лиц, которые были привлечены к ответственности до 9 июня, но и других лиц. В связи с этим следственные действия прошли с опозданием, или их вовсе не было.



В то же время, необходимо изучить вопрос виновности тех участников драки, которые могут не быть непосредственно исполнителями убийства, но могли совершить другое преступление (например, предполагаемое ранение одного из участников драки).



Несмотря на то, что в связи с этим экспертиза прошла с опозданием, по результатам экспертизы и показанием свидетелей, в материалах дела выявляются признаки совершения другого преступления (ранения). Расследование в связи с этими обстоятельствами не было начато. Мы тоже считаем проблемным эпизод разбора т.н. навеса, так как мы не увидели, кто отдал разрешение. Также стоит отметить, что первоначальное положение навеса точно не идентифицировано», — заявила Нино Ломджария.



По ее словам, для Народного защитника важно ознакомиться с постановлением, которое вновь недоступно. Ломджария заявляет, что представить общественности окончательно заключения после анализа всех материалов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

