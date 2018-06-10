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В МВД Грузии рассказали о причинах конфликта парапланеристов в Гудаури


10.06.2018   19:02
В МВД Грузии рассказали о подробностях конфликта, произошедшего на курорте Гудаури между грузинскими и иностранными пилотами парапланеристами.

По данным ведомства, ссора началась еще 8 июня. Тогда в полицию поступило сообщение о драке грузинских парапланеристов и граждан Украины, которые в Гудаури арендуют место для запуска параплана.
На место прибыли сотрудники МВД, однако противостояние продолжилось. Спустя некоторое время полицейским все же удалось усмирить конфликтующие стороны.

«На первом этапе следствия было установлено, что грузинские пилоты-парапланеристы случайно приземлились на территорию, арендованную гражданами Украины. Это вызвало возмущение украинцев, за чем и последовал конфликт между сторонами», — сказано в заявлении.

В ссоре 8 июня участвовали трое человек. Всех их полиция уже опросила.

Конфликт продолжился на следующий день. 9 июня грузинские пилоты перекрыли дорогу, ведущую к площадке для полетов, которую арендуют украинцы. К месту не смогли попасть и граждане России.
В результате начавшейся перепалки граждане России – Сергей Дементьев и Федор Челышев были избиты. Грузинские парапланеристы также повредили и их автомобили.

На данный момент Челышев госпитализирован и проходит курс лечения в одной из тбилисских больниц.

В связи со случившимся МВД Грузии возбудило дело сразу по двум статьям «насилие» и повреждение чужой вещи», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.






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