Двое граждан Грузии погибли в автокатастрофе в США

10.06.2018 19:10 Двое граждан Грузии погибли в результате страшной аварии на автомагистрали в городе Ньюарк штата Нью-Джерси. Об этом сообщают американские СМИ.



Погибшие – 26-летний Карло Цверава и 43-летний Каха Комахидзе. Один из них был жителем Тбилиси, а второй – Кутаиси.



Двое мужчин вместе перевозили груз на фуре. Грузовик перевернулся. Граждане Грузии погибли на месте. Вместе с ними находился еще один человек, который выжил.



Согласно распространившейся информации, генеральное консульство Грузии в Нью-Йорке помогает родным погибших в перевозе тел на родину.















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