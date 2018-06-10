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Двое граждан Грузии погибли в автокатастрофе в США
10.06.2018 19:10
Двое граждан Грузии погибли в результате страшной аварии на автомагистрали в городе Ньюарк штата Нью-Джерси. Об этом сообщают американские СМИ.
Погибшие – 26-летний Карло Цверава и 43-летний Каха Комахидзе. Один из них был жителем Тбилиси, а второй – Кутаиси.
Двое мужчин вместе перевозили груз на фуре. Грузовик перевернулся. Граждане Грузии погибли на месте. Вместе с ними находился еще один человек, который выжил.
Согласно распространившейся информации, генеральное консульство Грузии в Нью-Йорке помогает родным погибших в перевозе тел на родину.
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