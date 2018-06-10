Заза Саралидзе потребовал отставки министров внутернних дел и юстиции

10.06.2018 19:55 Отец убитого на улице Хорава Давида Саралидзе Заза Саралидзе потребовал отставки министра ВД Грузии Георгия Гахария и министра юстиции Теи Цулукиани.



Как заявил Саралидзе в ходе акции у здания парламента, МВД продолжает его обманывать так же, как сначала в ходе дела министерство ВД, а затем прокуратура.



«Леван Морчадзе не был открытием МВД. Прокуроры хорошо знали это лицо, и власти этим пытаются перекрыть дело Каландия. Субелиани следовало задержать по этому делу с первого же дня. Виновна ли в этом прокуратура? Теперь я требую отставки Гахария, так как он наплевал на меня. Он также продолжает обманывать меня, как это было в начале дела. Он не соответствует этой должности. Кроме того, должна уйти в отставку Тея Цулукиани», - заявил Заза Саралидзе.















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