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Заза Саралидзе потребовал отставки министров внутернних дел и юстиции


10.06.2018   19:55
Отец убитого на улице Хорава Давида Саралидзе Заза Саралидзе потребовал отставки министра ВД Грузии Георгия Гахария и министра юстиции Теи Цулукиани.

Как заявил Саралидзе в ходе акции у здания парламента, МВД продолжает его обманывать так же, как сначала в ходе дела министерство ВД, а затем прокуратура.

«Леван Морчадзе не был открытием МВД. Прокуроры хорошо знали это лицо, и власти этим пытаются перекрыть дело Каландия. Субелиани следовало задержать по этому делу с первого же дня. Виновна ли в этом прокуратура? Теперь я требую отставки Гахария, так как он наплевал на меня. Он также продолжает обманывать меня, как это было в начале дела. Он не соответствует этой должности. Кроме того, должна уйти в отставку Тея Цулукиани», - заявил Заза Саралидзе.






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