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Малхаз Мачаликашвили: Меня никто не остановит, кроме той пули, которая попала в Темирлана
10.06.2018 20:01
«Меня никто не остановит, кроме той пули, которая попала в Темирлана», - заявил Малхаз Мачаликашвили на митинге. По его словам, он с Зазой будут бороться за справедливость. Как заявил Малхаз Мачаликашвили, кистинцы - не террористы, они являются детьми Грузии.
«Я и Заза испытали горечь, и мы хотим, чтобы вы не испытали того, что выпало на нашу долю. Виновные должны быть наказаны. Кинцы, живущие в Панкиси - благородные люди, мы выросли на ваших руках, и мы всегда будет единым целым, будем стоять рядом с вами и в радости, и в горе.
У них не получилось разделить нас, потому что мы - дети этой страны. Меня никто не остановит, кроме той пули, которая попала в Темирлана. У нас с Зазой не пути назад, и мы будем стоять вместе», - заявил Мачаликашвили на акции в Тбилиси.
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