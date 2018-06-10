Заза Саралидзе: Сотрудники спецслужб всюду следуют за моей женой

10.06.2018 20:48 «Сотрудники спецслужб ходят за моей женой на рынок. Это просто позор. Вы мужчины или кто?», - сказал Заза Саралидзе. Он обратился к правоохранительным органам с просьбой не трогать его семью.



«Я обращаюсь к администрации Кутаиси, сотрудники которой идут напрямую и ставят членам моей семьи какие-то условия. Я предупреждаю всех: оставьте в покое членов моей семьи. Сотрудники спецслужб следят за моей женой на рынке, на улице – везде. Это просто позор! Вы мужчины или кто? Почему вы преследуете женщину? Вам не стыдно? Или у вас нет детей или матерей? Я уже не понимаю, чего они хотят», - заявил Заза Саралидзе.



Кроме того, Саралидзе, выступая на митинге, отметил, что молодежь несколько дней назад изъявила провести акцию солидарности в Каспи, однако директора школ, в которых они учатся, запретили им это делать. «Позавчера, когда я вышел от премьера, хотел присоединиться к друзьям моего сына в Каспи. Они мне написали сообщение, что директора школ запретили им выходить на акцию. Что это значит: это была акция насилия, было какое-то столкновение? Была война?! Как вы думаете, кто за всем этим стоит? Это абсолютно бессовестные люди. Поверьте, этих несчастных не интересует не только судьба наших детей, но и своих», - сказал Саралидзе.















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