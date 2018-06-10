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Заза Саралидзе требует, чтобы нового главного прокурора выбрал народ


10.06.2018   20:49
Отец одного из убитых в Тбилиси на улице Хорава подростков Заза Саралидзе требует, чтобы министр юстиции Тея Цулукиани подала в отставку, а нового главного прокурора выбрал народ. Об этом он заявил в ходе митинга на проспекте Руставели, сообщает «IPN».

«Кто хочет прихода второго Шотадзе - Цулукиани, которая проводила преступника с почестями? Я больше не доверяю этому человеку. Цулукиани должна уйти в отставку, и пусть народ решает, кому быть следующим прокурором. Лично я заявляю, что не прекращу борьбу до тех пор, пока мои конкретные требования не будут удовлетворены. У Цулукиани нет никакого права назначать генерального прокурора. Существуют неправительственные организации и пусть они представят на пост генерального прокурора того, кому нам доверяем», - сказал Саралидзе.






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