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К акции протеста перед зданием парламента Грузии присоединились жители Панкисского ущелья
10.06.2018 20:54
Часть жителей Панкисского ущелья присоединились к акции протеста на проспекте Руставели, о чем объявили организаторы митинга перед парламентом Грузии.
Приехавшие из регионов граждане постепенно присоединяются к начавшейся акции. Сторонники из Самегрело и Имерети уже прибыли на митинг. В настоящее время к собравшимся у здания парламента обращаются родители, потерявшие своих детей, они рассказывают о своей трагедии и требуют наказания виновных, имеющих отношение к системе.
Что касается Зазы Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили, по словам Звиада Куправа, они в скором времени выйдут на трибуну и обратятся к участникам акции протеста перед парламентом.
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