Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

К акции протеста перед зданием парламента Грузии присоединились жители Панкисского ущелья


10.06.2018   20:54
Часть жителей Панкисского ущелья присоединились к акции протеста на проспекте Руставели, о чем объявили организаторы митинга перед парламентом Грузии.

Приехавшие из регионов граждане постепенно присоединяются к начавшейся акции. Сторонники из Самегрело и Имерети уже прибыли на митинг. В настоящее время к собравшимся у здания парламента обращаются родители, потерявшие своих детей, они рассказывают о своей трагедии и требуют наказания виновных, имеющих отношение к системе.

Что касается Зазы Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили, по словам Звиада Куправа, они в скором времени выйдут на трибуну и обратятся к участникам акции протеста перед парламентом.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Гонконг подпишут соглашение о свободной торговле в конце июня
Правительство Италии решило остановить строительство азербайджанского газопровода
Гудаури вырастет втрое - Квирикашвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии обсуждают дресс-код для туристов
«ИнгурГЭС» остановят на три месяца
40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
Еще одна жительница Кирова, желавшая отдохнуть в Абхазии, осталась без денег
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Грузия по-прежнему привержена своим обязательствам перед НАТО
Сабанадзе: Мы ожидаем, что в тексте резолюции Европарламента еще раз будет осуждена российская агрессия, оккупация и будет идти речь о последствиях оккупации
Заместителем председателя временной следственной комиссии будет Анри Оханашвили, а секретарем – Отак Кахидзе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна