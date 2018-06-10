Родственники грузинских парапланеристов перекрыли Военно-грузинскую дорогу

10.06.2018 20:56 Мцхета-Стефанцминда-Ларс или, как ее еще называют Военно-грузинская дорога, парализована. Движение перекрыли жители села Квешети в знак протеста. Таким образом они выразили свое негативное отношение к факту ареста четырех грузинских парапланеристов. Они была задержаны в связи с инцидентом 9 июня.



Участники акции протеста требуют освободить задержанных.



Стоит отметить, что автомобильная магистраль Мцхета-Стефанцминда-Ларс носит международное значение. По ней транзитом проходят грузы через территорию Грузии в Россию.



Напомним, что 8 июня в Гудаури произошел конфликт между грузинскими и иностранными пилотами парапланеристами.



По данным МВД, ссора началась еще 8 июня. Тогда в полицию поступило сообщение о драке грузинских парапланеристов и граждан Украины, которые в Гудаури арендуют место для запуска параплана.



На место прибыли сотрудники МВД, однако противостояние продолжилось. Спустя некоторое время полицейским все же удалось усмирить конфликтующие стороны.



«На первом этапе следствия было установлено, что грузинские пилоты-парапланеристы случайно приземлились на территорию, арендованную гражданами Украины. Это вызвало возмущение украинцев, за чем и последовал конфликт между сторонами», — сказано в заявлении.



В ссоре 8 июня участвовали трое человек. Всех их полиция уже опросила.



Конфликт продолжился на следующий день. 9 июня грузинские пилоты перекрыли дорогу, ведущую к площадке для полетов, которую арендуют украинцы. К месту не смогли попасть и граждане России.

В результате начавшейся перепалки граждане России – Сергей Дементьев и Федор Челышев были избиты. Грузинские парапланеристы также повредили и их автомобили.



На данный момент Челышев госпитализирован и проходит курс лечения в одной из тбилисских больниц.



В связи со случившимся МВД Грузии возбудило дело сразу по двум статьям «насилие» и повреждение чужого имущества», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.















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