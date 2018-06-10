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Российская рок-группа ДДТ выступит в Кобулети на фестивале OZONE FEST
10.06.2018 21:30
Известная российская рок-группа ДДТ выступит в Кобулети 25 августа на однодневном фестивале OZONE FEST.
Музыкальный фестиваль KOBULETI OZONE FEST – это новый проект Tbilisi Open Air/Altervision. Мероприятие пройдет в сосновом бору кобулетского побережья, под открытым небом.
Фестиваль состоится при поддержке министерства образования и культуры и Департамента туризма Аджарии, а также мэрии Кобулети, Горсовета и гостиничного комплекса Castello Mare Hotel & Wellness Resort.
Вместе с музыкантами из России, в фестивале примут участие такие исполнители, как Soft Eject, Green Room, «Гамоували мдгомареоба», Nemra, Asea Sool, Sevda и Vako T.
Билеты на KOBULETI OZONE FEST уже поступили в продажу. Они доступны на сайте tkt.ge
Примечательно, что это не первый визит Юрия Шевчука и группы ДДТ в Грузию. Музыканты выступали в Тбилиси в 2003, 2012 и 2015 годах.
"Новости-Грузия"
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