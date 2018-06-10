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Чиновнику прокуратуры избрано заключение по делу об убийстве двух подростков


10.06.2018   22:12
В виде меры пресечения задержанному о недонесении о преступлении по делу об убийстве на улице Хорава Мирзе Субелиани избрано заключение. Об этом из суда сообщает журналист Первого канала.

Судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения о применении заключения.

Что касается требования стороны защиты, адвокаты в виде альтернативы требовали в отношении Мирзы Субелиани залог в размере 5000 лари.

Вместе с тем, досудебное заседание по делу назначено на 12:00 30 июля.

Бывшего сотрудника прокуратуры Мирзу Субелиани задержали по делу об убийстве на улице Хорава по статье 376 УК Грузии.

Заза Саралидзе, отец убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе, обвиняет вышего сотрудника прокуратуры Мирзу Субелиани в покрывательстве виновных.

Двое обвиняемых по делу об убийстве на улице Хорава были приговорены к 10 годам и 6 месяцам, и к 9 годам и 9 месяцам тюремного заключения соответственно.

1 декабря 2017 года на улице Хорава в Тбилиси в групповой драке подростков были ранены двое учеников школы. Один подросток умер по дороге в больницу, а второй скончался в больнице 2 декабря.






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