|
|
Участники акции перенесли палатки на автомобильную дорогу, перекрыв проспект Руставели
10.06.2018 22:18
Участники акции на проспекте Руставели перенесли палатки на автомобильную дорогу. Об этом их попросил Заза Саралидзе.
Как заявил Саралидзе, он продолжит протест на проспекте Руставели в одиночестве, и если власть его обречет его, им придется силой выводить его с проспекта Руставели.
«Система решила меня уничтожить, поэтому хочу здесь призвать нескольких своих друзей, помочь нам перенести палатки на дорогу. Мы одни продолжим бороться. Если решили уничтожить, пусть истребят нас там. Я пожертвую собой ради своего сына. Друзья, помогите нам перенести палатки», — заявил Заза Саралидзе.
Следует отметить, что организаторы акции предупредили власти о трехдневной акции с возможным перекрытием проезжей части. Их действия в данном случае являются законными. Через три дня им придется повторно подать заявку о проведении акции.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна