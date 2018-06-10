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Участники акции перенесли палатки на автомобильную дорогу, перекрыв проспект Руставели


10.06.2018   22:18
Участники акции на проспекте Руставели перенесли палатки на автомобильную дорогу. Об этом их попросил Заза Саралидзе.

Как заявил Саралидзе, он продолжит протест на проспекте Руставели в одиночестве, и если власть его обречет его, им придется силой выводить его с проспекта Руставели.

«Система решила меня уничтожить, поэтому хочу здесь призвать нескольких своих друзей, помочь нам перенести палатки на дорогу. Мы одни продолжим бороться. Если решили уничтожить, пусть истребят нас там. Я пожертвую собой ради своего сына. Друзья, помогите нам перенести палатки», — заявил Заза Саралидзе.

Следует отметить, что организаторы акции предупредили власти о трехдневной акции с возможным перекрытием проезжей части. Их действия в данном случае являются законными. Через три дня им придется повторно подать заявку о проведении акции.






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