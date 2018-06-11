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Правоохранители задержали одного из лидеров акции протеста в Тбилиси


11.06.2018   10:22
Перед зданием парламента в центре Тбилиси полицейские сегодня утром, 11 июня, задержали четверых участников акции протеста, в том числе одного из организаторов - Звиада Куправа. В беседе с журналистами находящиеся на месте участники акции подтвердили информацию о задержании, передают грузинские телеканалы.

Отец убитого подростка в Тбилиси полгода назад Заза Саралидзе, который является организатором протестных выступлений, сделал краткий комментарий для СМИ. Он потребовал от правоохранителей немедленно освободить Звиада Куправа. Также, по его словам, о произошедшем будет проинформирован Народный защитник. Заза Саралидзе обратился к общественности с просьбой прийти к двум часам дня на акцию протеста.

В МВД журналистам сообщили, что Куправа и еще трое участников акции задержаны за административное правонарушение: им вменяется мелкое хулиганство и отказ выполнить законное требование представителей правоохранительных органов.






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