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Английский «Лестер» подал официальную заявку на трансфер Квирквелия


11.06.2018   11:02
Футбольный клуб английской премьер-лиги «Лестер» заинтересован в покупке защитника московского «Локомотива» и Национальной сборной Грузии Соломона Квирквелия, — пишет российская газета «Известия».

Представители английского клуба заключили контракт с президентом «Локомотива» Ильей Геркусом и обратились к нему с официальной заявкой о трансфере. «Лисы» готовы заплатить за грузинского футболиста 17 миллионов евро.

Руководство «Локомотива» и главный тренер Юрий Сёмин не хотят отпускать из команды Квирквелия. Сам игрок и его агенты также не спешат покидать чемпионат России.

В предыдущем сезоне 26-летний Квирквелия провел 41 официальный матч в рядах «Локомотива».






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