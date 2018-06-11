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Саралидзе требует освободить задержанных участников акции
11.06.2018 11:14
Отец убитого в Тбилиси подростка и организатор акции протеста Заза Саралидзе требует немедленно освободить Звиада Куправа и еще трех участников акции и анонсирует акцию в 14:00.
По информации Саралидзе, участники акции вышли в уборную, где их задержали.
«Я сделала заявление с помощью телевидений, чтобы их немедленно освободили и вернули на свои места. Хочу воспользоваться и вашими эфирами и призвать всю Грузию, кого беспокоит и действительно интересует судьба тех родителей погибших детей, объединится и прийти в 14:00. Что касается силовых структуры, пусть хоть кто-то попытается зайти в палатку и поднять куру. Я призвал и правящую команду, пусть объединяться все и придут сюда, у кого болит сердце за родителей погибших детей», — заявил Саралидзе.
Звиад Куправа задержан за административное правонарушение. Об этом Первому каналу заявили в МВД Грузии.
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