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Полиция убрала с проезжей части проспекта Руставели палатки участников акции
11.06.2018 12:48
Сотрудники полиции в понедельник убрали с проезжей части проспекта Руставели в Тбилиси три палатки, установленные накануне участниками акции протеста.
Находившиеся в палатках организаторы акции не оказали полиции сопротивления. Между тем полицейские утром в понедельник задержали троих, а позже еще нескольких активистов акции.
В настоящее время автомобильное движение на проспекте Руставели восстановлено.
Организатор акции Заза Саралидзе заявил журналистам, что несмотря на давление со стороны властей он продолжит акции протеста у здания парламента.
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