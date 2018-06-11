Полиция убрала с проезжей части проспекта Руставели палатки участников акции

11.06.2018 12:48 Сотрудники полиции в понедельник убрали с проезжей части проспекта Руставели в Тбилиси три палатки, установленные накануне участниками акции протеста.



Находившиеся в палатках организаторы акции не оказали полиции сопротивления. Между тем полицейские утром в понедельник задержали троих, а позже еще нескольких активистов акции.



В настоящее время автомобильное движение на проспекте Руставели восстановлено.



Организатор акции Заза Саралидзе заявил журналистам, что несмотря на давление со стороны властей он продолжит акции протеста у здания парламента.















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