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У гражданина Грузии на теплоходе отобрали 13 самоваров
11.06.2018 14:26
В порту Черноморска, пограничники изъяли у гражданина Грузии, который теплоходом направлялся в Батуми, кухонные предметы, которые могут представлять культурную ценность. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает отдел коммуникации Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что пограничники обратили внимание на багаж одного из пассажиров теплохода, 37-летнего гражданина Грузии.
Был проведен осмотр его личных вещей. В результате проверки выявлено 13 самоваров, чайник, турку и ступку.
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