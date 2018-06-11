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Малхаз Мачаликашвили анонсирует акции протеста в Панкисском ущелье


11.06.2018   14:28
Малхаз Мачаликашвили, отец 19-летнего Темирлана Мачаликашвили, погибшего в результате спецоперации грузинских силовиков в Панкисском ущелье, недоволен тем, что созданная в парламенте Грузии временная следственная комиссия, изучающая обстоятельства убийства двух подростков полгода назад в центре Тбилиси, не интересуется делом его сына.

По его словам, накануне вечером в эфире телекомпании «Рустави 2» одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», который участвует в работе комиссии, несколько раз спросили о деле Мачаликашвили. «Однако он ни разу не ответил, сделав вид, что не слышит вопроса. Это его просто не интересовало», - заявил Малхаз Мачаликашвили журналистам сегодня, 11 июня, перед зданием парламента на проспекте Руставели, где проходит акция протеста #неубивай.

«Темирлан убит, и это реальность. У меня дома совершили террористический акт. А то, что моего сына объявили террористом, для меня страшнее его смерти. Пусть признают невиновность Темирлана, пусть власти признают свою ошибку и накажут всех виновных», - заявил Малхаз Мачаликашвили, передает грузинская служба Радио Свобода.

По словам отца застреленного юноши, после завершения священного для мусульман месяца Рамадан акции протеста начнутся и в Панкисском ущелье.






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