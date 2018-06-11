В Сарпи утонул мужчина, находившийся под воздействием алкоголя

11.06.2018 14:40 Мужчина в возрасте 47 лет утонул в море на побережье села Сарпи в Аджарии. Об этом корр.»Новости-Грузия» сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



По данным службы, мужчина на рассвете выпивал алкоголь вместе со своими приятелями на пляже. В 7 утра он отправился плавать и вскоре пропал из виду. Друзья забили тревогу и обратились к спасателям.

Через три часа после начала поисков, спасатели обнаружили утонувшего в море на глубине 9 метров. Его тело вытащили на сушу.



По стандартной в таких случаях процедуре возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

















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