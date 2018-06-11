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В Сарпи утонул мужчина, находившийся под воздействием алкоголя


11.06.2018   14:40
Мужчина в возрасте 47 лет утонул в море на побережье села Сарпи в Аджарии. Об этом корр.»Новости-Грузия» сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным службы, мужчина на рассвете выпивал алкоголь вместе со своими приятелями на пляже. В 7 утра он отправился плавать и вскоре пропал из виду. Друзья забили тревогу и обратились к спасателям.
Через три часа после начала поисков, спасатели обнаружили утонувшего в море на глубине 9 метров. Его тело вытащили на сушу.

По стандартной в таких случаях процедуре возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».







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