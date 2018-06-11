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Боржоми станет музейным городом
11.06.2018 16:10
Боржоми станет музейным городом, — информацию об этом распространяет министерство культуры и спорта Грузии.
По данным министерства, проект Национального агентства охраны культурного наследия Грузии «Боржоми – музейный город» предусматривает реабилитацию пяти исторических уникальных зданий, построенных на рубеже XIX-XX веков, создание одного сайта-аттракции и объединение в одну музейную концепцию.
Согласно проекту, в Боржоми будут работать пять музеев:
• в новом кавалерийском корпусе — Музей прикладного искусства;
• в бывшей канцелярии Романовых — Музей истории Боржоми;
• в здании Мольденгауэр ГЭС — Музей индустриального наследия;
• на заводе минеральной воды Боржоми — Музей истории минеральных вод Боржоми;
• в Ликанском дворце — дворец-музей и многофункциональный комплекс.
Кроме того, по инициативе агентства будет создан сайт-аттракция. Под открытым небом – «Первая железная дорога», которая будет создана с использованием первого паровоза и Эйфелева железнодорожного моста Цеми-Бакуриани.
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