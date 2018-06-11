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Правоохранители не дали Звиаду Куправа пообедать несмотря на отложенный судебный процесс
11.06.2018 16:22
Правоохранители вывели Звиада Куправа силой из столовой Тбилисского городского суда.
Во то время, когда был объявлен перерыв на заседании суда, Куправа находился в столовой вместе с сопровождающими лицами. Правоохранители потребовали, чтобы Куправа немедленно явился в зал заседаний.
Куправа сказал полицейским, что закончит обедать и вскоре придет в зал заседаний, однако ему не дали возможность отобедать до конца и силой сопроводили в зал. В результате оказанного сопротивления и потасовки в столовой был сломан инвентарь.
Напомним, что Звиад Куправа является одним из организаторов акций протеста в центре Тбилиси. Он был задержан сегодня утром правоохранителям по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским.
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