Правоохранители не дали Звиаду Куправа пообедать несмотря на отложенный судебный процесс

11.06.2018 16:22 Правоохранители вывели Звиада Куправа силой из столовой Тбилисского городского суда.



Во то время, когда был объявлен перерыв на заседании суда, Куправа находился в столовой вместе с сопровождающими лицами. Правоохранители потребовали, чтобы Куправа немедленно явился в зал заседаний.



Куправа сказал полицейским, что закончит обедать и вскоре придет в зал заседаний, однако ему не дали возможность отобедать до конца и силой сопроводили в зал. В результате оказанного сопротивления и потасовки в столовой был сломан инвентарь.



Напомним, что Звиад Куправа является одним из организаторов акций протеста в центре Тбилиси. Он был задержан сегодня утром правоохранителям по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

