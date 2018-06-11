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Мачаликашвили: Правоохранители делают все, чтобы разогнать мирную акцию
11.06.2018 17:45
Правоохранители делают все, чтобы разогнать мирную акцию, — об этом заявил отец убитого в ходе спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили Малхаз Мачаликашвили.
«Пытаются остановить меня и таких же отчаявшихся людей. Не позволяют сказать слово. Планы не изменятся, даже если они унесут не только палатку, но и землю из-под ног, планы не изменятся. В 18:00 будет акция, акции будут продолжаться до конца, пока не будут исполнены требования мои и Зазы Саралидзе и не будут наказаны все виновные», — заявил Малхаз Мачаликашвили
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