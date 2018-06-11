Звиад Куправа и другие лица, задержанные на проспекте Руставели, покинули судебный процесс в знак протеста

11.06.2018 18:02 Звиад Куправа, и задержанные на проспекте Руставели другие лица покинули судебный процесс в знак протеста. До того, как уйти из зала суда, Звиад Куправа заявил, что суд управляется властью, и сегодняшний процесс является фарсом, поскольку судья все равно присудит ему административное заключение.



Он назвал судью зондер судьей. Судья не удовлетворил ни одно ходатайство Куправа, и адвокатов других задержанных, кроме допроса свидетелей.



Сначала адвокаты поставили ходатайство о переносе заседания, на что судья заявил, что не видит основания для этого. Сторона защиты потребовала запросить из телевидений видеоматериалы сегодняшних задержаний, но суд и в этом отказал, и судья пояснил, что конкретно не известно, существуют ли эти записи, и в то же время у стороны защиты была возможность в течение всего дня раздобыть эти материалы. После отказа от удовлетворения этого ходатайства Звиад Куправа потребовал отвода судьи, но и на это требование получил отказ. На данное время на процессе присутствуют только патрульные инспектора и адвокаты.



Напомним, что сегодня в Тбилиси, перед зданием парламента по проспекту Руставели сотрудники Министерства внутренних дел задержали Звиада Куправа и еще трех лиц по факту мелкого хулиганства, и неповиновения законному требованию полицейских по статьям 166 и 173 кодекса административных правонарушений.

















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